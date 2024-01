Anunciado el debut competitivo de Mariah May en AEW

La introducción que ha tenido Mariah May dentro de las historias de AEW resulta bastante ilusionante de cara al futuro de esta gladiadora británica.

Su adhesión a Toni Storm como una admiradora de esta le dio de inmediato un sentido narrativo, aunque acertadamente, su ayuda no fue decisiva para que «Timeless» retuviera el Campeonato Mundial Femenil AEW en el reciente Worlds End. Con todo, la monarca reconoció definitivamente su amistad.

Y como lógico avance, Tony Khan la anuncia para el episodio de hoy de Dynamite, donde por fin la veremos luchar, contra Queen Aminata, otra talentosa competidora, ya vista en AEW. Factor «in-ring» que seguro sorprende a más de un espectador no familiarizado con el trabajo de May.

Esta noche veremos el primer episodio de AEW Dynamite del 2024, a celebrarse desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU), que por ahora sólo presenta tres encuentros, si bien interesantes. Velada cubierta debidamente por SUPERLUCHAS a partir de las 8 pm ET.

TOMORROW, 1/3@PruCenter Newark, NJ

Wednesday Night #AEWDynamite

TBS, 8pm ET/7pm CT@MariahMayx vs Queen @amisylle



International wrestling star Mariah May, inspired by her idol Timeless Toni Storm, makes her highly anticipated @AEW debut vs rising star Queen Aminata TOMORROW! pic.twitter.com/eAVRSmZIpx