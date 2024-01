Brooke Hogan revela que se casó en secreto en 2022

Habida cuenta de que desconexión con la lucha libre profesional, rara ha sido la ocasión en que hemos hablado de Brooke Hogan en SÚPER LUCHAS. La última vez fue en 2021 y, curiosamente, tuvo relación con un tema amoroso; entonces, la hija de Hulk Hogan explicaba por qué dejó de salir con Bully Ray: “Así que tuvimos un par de citas y creo que todavía estaba saliendo con Velvet Sky, no estoy muy segura. No sabía eso en ese momento, pero definitivamente no entendí… creo que las vibraciones… puse dos y dos juntos y pensé: ‘Hmm, solo voy a sacarme de la situación ahora mismo’».

► Brooke Hogan se casó en secreto

Curiosamente porque tres años después volvemos con ella debido a su vida romántica haciéndonos eco de una reciente publicación en Instagram en la que la exTNA revela que se casó en secreto distanciada de su familia con el jugador de hockey Steven Oleksy en junio de 2022.

«Un avistamiento raro del esposo. Nos gusta mantener nuestra vida privada, pero de alguna manera, la noticia ha salido.

Así que aquí está, gente: El tipo más amable, dulce y, al mismo tiempo, increíblemente fuerte que conocerán. Realmente tengo suerte. Dios hizo un buen trabajo con este.

Gracias por todas las amables palabras de celebración y aliento. Nos sentimos verdaderamente bendecidos. Agradecemos la amabilidad.

Ahora, volvemos a nuestra privacidad programada regularmente.»

Comprendiendo totalmente su deseo de privacidad, desde SÚPER LUCHAS nos alegramos por la feliz pareja y les deseamos que todo les siga yendo de maravilla.

Si en el futuro volvemos a tener la oportunidad de hablar de Brooke Hogan lo haremos, pero es entendible que quiera estar alejada de los focos habiendo nacido como hija de una de las personalidades más famosas del mundo.