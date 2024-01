La mayoría de las rivalidades nunca llegan a ser tan acaloradas como la de Colby Covington y Jorge Masvidal.

En marzo de 2022, el UFC 272 supuso la esperada revancha entre los dos antiguos mejores amigos. Sin embargo, no fue ni mucho menos el final de su saga, ya que más tarde en el mes, Masvidal agredió a Covington fuera de un restaurante de carnes de Miami, Florida.

Covington ganó el combate de una manera unilateral, ya que utilizó su lucha patentada para ganar una decisión unánime. Desde entonces, Masvidal ha colgado los guantes con una retirada que siguió a otra derrota por decisión unánime ante Gilbert Burns en abril de 2022.

A pesar de ello, ha insistido en que volverá a enfrentarse a Covington en alguna variedad, mientras que «Chaos» tiene sus dudas de que eso ocurra en el octágono, como mínimo.

«No creo que la UFC lo apruebe porque acaban de ver lo fácil que le gané la primera vez«, dijo Covington a Tucker Carlson. «Le gané todos los asaltos de forma convincente, lo derribé, lo arrastré. Fue un 50-43 y un refresco es lo que le di. Así que no creo que la UFC me vuelva a dar un enfrentamiento fácil como ese«.

«A la UFC le gusta hacer peleas de prestigio y de alto nivel«, continuó. «No querrían darme algún aficionado que no esté a mi nivel».

La victoria de Masvidal sigue siendo la última de Covington de cara a 2024. El eterno principal contendiente del peso wélter de UFC cerró 2023 con una tercera derrota en desafíos por el título indiscutible cuando sufrió una derrota por decisión unánime ante Leon Edwards en UFC 296 el mes pasado (16 de diciembre de 2023).

La eventual caída entre Covington y Masvidal fue triste, teniendo en cuenta la estrecha historia que tenían juntos. Cada una de las afirmaciones que han hecho el uno del otro en el tiempo transcurrido desde entonces han sonado bastante similares, pero Covington, como era de esperar, lo mantiene todo.

«Fuimos mejores amigos durante ocho años«, afirma Covington. «Vivimos juntos durante tres años. Los mejores, los mejores amigos, pero eso es lo que este deporte le hace a la gente. La gente vende a sus amigos por dinero»

«Todo lo que él quería era fama y dinero, así que en cuanto empecé a subir y a llegar alto en este deporte, fue cuando se lo tomó como algo personal y se le subió el ego a la cabeza. Me dijo: ‘Eh, tío. No podemos ser amigos. Quiero dinero más que ser amigo tuyo‘», concluyó.