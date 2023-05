Anna Jay es una de las promesas de la división femenil de AEW y agradece que tanto Chris Jericho como BJ Whitmer presten una mano a ella y sus compañeras durante una reciente entrevista con Phil Strum en Under The Ring. Ambos son dos de los más veteranos de la compañía, así como también de la lucha libre profesional actual. Lamentablemente, Whitmer tuvo que retirarse como luchador unos cuantos años atrás debido a problemas de salud pues de lo contrario podría estar haciendo las delicias de los fans en Dynamite o Rampage. Evil Uno hablaba así de él no hace mucho:

“BJ Whitmer es fantástico. Creo que es uno de nuestros mejores agentes porque se involucra mucho. Definitivamente sabe lo que hace. Una pena enorme que haya tenido que dejar la lucha libre. Era uno de mis favoritos en ese momento”.

> Anna Jay agradece a Chris Jericho y BJ Whitmer

“Definitivamente, el obvio es Chris Jericho [dice cuando le preguntan quien la ayuda]. Me acerco a él todas las semanas y me da consejos, ya sea sobre mis promos o sobre mis luchas. Otra persona sería BJ Whitmer. Ha sido increíble con las mujeres en AEW. Todas te dirían las mismas cosas que yo te voy a decir sobre él.

“Es increíble y es alguien que nos ha ayudado muchísimo y a quien realmente aprecio. Hay muchas personas que nos dan su opinión semana a semana, pero Chris y BJ son los dos grandes en este momento que realmente me ayudan casi todas las semanas. Sí, es increíble [BJ Whitmer]. Ha trabajado con casi todas las mujeres del elenco al menos una vez. Es el mejor y alguien a quien es genial acudir”.

¿Qué opinas de Anna Jay?