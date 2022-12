Evil Uno, integrante de The Dark Order y veterano luchador de AEW, habla de algunos de sus compañeros en una reciente entrevista con Sean Ross Sapp para Fightful. Habitualmente, no traemos mucho a Súper Luchas al enmascarado debido a que trabaja por lo normal en los programas secundarios de la compañía sin llamar mucho la atención; el pasado 28 de diciembre su facción venció a Spanish Announce Project y Ryan Nemeth en Dark: Elevation. Pero así como verlo luchar siempre es interesante escucharlo.

► Evil Uno al habla

Matt Hardy: “Inicialmente estaba en conversaciones para ser el Exaltado. Incluso nos burlamos de él. Tiene una mente para la lucha libre que creo que la gente subestima. Ha sido capaz de recrearse a sí mismo una y otra vez. Realmente admiro eso de él”.

B. J. Whitmer: “BJ Whitmer es fantástico. Creo que es uno de nuestros mejores agentes porque se involucra mucho. Definitivamente sabe lo que hace. Una pena enorme que haya tenido que dejar la lucha libre. Era uno de mis favoritos en ese momento”.

Kris Statlander: “Estoy tan destrozado de que Statlander esté lesionada en este momento porque creo que debería ser nuestra campeona. Ella es, sin excepción, una de las mejores atletas de AEW y más allá de la división femenil. Me refiero a lo general».

Jade Cargill: “Quiero ser parte de los Baddies. Creo que podría hacerlo. Incluso dijo que podía. No he tenido mi invitación oficial. Si voy a decir algo positivo sobre ella, es increíble los avances que ha hecho en su corto tiempo en la lucha libre. Me tomó 19 años llegar a donde estoy. Ella irradia energía de estrellato, seguro”.

Smart Mark Sterling: “Una persona terrible. Cuanto menos tenga que hablar con él, mejor. Tienes malas elecciones de trajes y no sé qué ha estado haciendo con su cabello, pero estoy empezando a ver las zonas calvas. Entonces, Mark, deja de venir a trabajar».

¿Qué pensáis de las palabras de Evil Uno?