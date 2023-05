WWE tiene cinco shows semanales en la actualidad: los lunes, Monday Night Raw; los martes, NXT; los jueves, WWE Main Event, los viernes, Friday Night SmackDown y NXT Level Up. Cuando no se realizan Eventos Premium en Vivo tanto de la marca amarilla como del elenco principal, sumándose hasta seis cuando coinciden el mismo fin de semana ambos. El miércoles, día en que AEW realiza Dynamite, la compañía McMahon tiene programa. Aunque quizá esto cambie en un futuro. Recordemos que NXT tuvo que cambiarse al día anterior para no coincidir con All Elite.

> WWE en un mundo ideal

Puede que WWE tenga más contenido algún día porque -mientras hablaba recientemente en la Conferencia Inaugural de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de MoffettNathanson– Nick Khan, presidente de la empresa, señalaba que en un mundo ideal realizarían un show cada día de la semana. Ahora mismo no existe ese panorama pero quién sabe lo que sucederá más adelante.

“En un mundo ideal, emitiríamos todos los días de la semana, siempre que haya un producto único que podamos poner en el aire y con el que cautivar a la audiencia“.

¿Cuál podría ser ese producto? Probablemente, existen muchas ideas. Quizá emitir un show que permita a los fans descubrir cómo se preparan los atletas universitarios que forman parte del programa Next In Line; algo así como Tough Enough. Veremos si tenemos más novedades en este sentido próximamente, seguro que los fanáticos de WWE estarían encantados de disfrutar de más contenido. O de mejorar Main Event o NXT Level Up para que sea más atractivos. Es interesante apuntar además que AEW comenzará emitir Collision los sábados a partir del 17 de junio.

¿Te gustaría que WWE tuviera más contenido semanal?