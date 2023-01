En una ocasión, Brock Lesnar le rompió el cuello por tercera vez a Kurt Angle golpeándolo con una silla. El medallista de oro olímpico ha hablado largo y tendido durante muchos años de sus problemas en el cuello pero en una ocasión en 2003 se le olvidó decirle a “La Bestia Encarnada” que no lo golpeara con una silla en la parte superior de la cabeza. Él mismo lo recuerda en un reciente episodio de su podcast señalando que aquel golpe fue justamente el que le causó una nueva lesión.

► Kurt Angle, Brock Lesnar, y una silla

“Bueno, lo que pasó fue que Brock Lesnar me golpeó en la cabeza con una silla. Quiero decir, cuando te digo que lo hizo, realmente lo hizo. La cosa es que Chris Benoit y yo fuimos golpeados con una silla por Brock esa noche. Chris, antes de que comenzara el combate, le dijo a Brock: ‘Oye, golpéame a un lado de la cabeza porque me operaron el cuello y no quiero que me golpees en la parte superior’.

“Yo no se lo dije. Así que golpea a Benoit de costado, y el cuello de Benoit está bien. Vine hacia mí y me golpea justo en la parte superior de la cabeza tan fuerte como puede, y me rompió tres vértebras. Tenía astillas de hueso en el cuello y dos discos que se deslizaron hacia la médula espinal. Así que me equivoqué de nuevo. Esta es la tercera vez que me rompo el cuello”.

