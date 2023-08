En los últimos días, Angelina Love, una de las Knockouts más condecoradas de la historia de TNA/IMPACT, está volviendo a la primera plana. Anteriormente, nos hacíamos eco de sus palabras, finalmente acertadas, sobre el no retiro de Billy Gunn: «No creo que [Billy Gunn esté realmente retirado]. Tendrá un retiro real y una lucha de retiro auténtica, en la que sepamos que se acerca y pueda ser celebrado». En la misma sesión virtual de firma de autógrafos en Captain’s Corner, la ex integrante de la facción Beautiful People recordaba los consejos de los veteranos y el buen ambiente en el vestidor.

«Hubo una vez, cuando tenía unos 16 años, estaba enamorada de Sting. Lo veía en WCW. Y cuando él estaba en TNA, recuerdo que hicimos un combate por equipos y él lo vio. Nos llamó a las cuatro aparte detrás del escenario y nos dio críticas constructivas. Estábamos todas allí sentados, pensando: ‘Dios mío, eres Sting, y te admiramos tanto. ¿Viste nuestro combate? Es realmente increíble’. Aún así, amo a Sting. Es muy amable. Kurt Angle y su esposa Giovanna son muy dulces. Solía hablar mucho con ellos cuando todos estábamos juntos en TNA. Son personas muy, muy, muy amables. Y dado que las chicas conseguían los segmentos con las mejores calificaciones en el programa, nunca hubo celos extraños ni nada por parte de los chicos. Los chicos nos apoyaron mucho. Así que fue un ambiente de trabajo realmente, realmente genial».

Angelina Love trabajó en la Impact Zone en muchas etapas distintas a lo largo de su carrera. En 2004 antes de unirse a la WWE, en 2007–2009, en 2010–2012, en 2014–2016 o 2017. Y compartió vestidor con luchadores como Sting, Kurt Angle, AJ Styles, Rob Van Dam, Jeff Jarrett, Mick Foley, Kevin Nash… En la actualidad sigue trabajando en la NWA y la escena independiente. En su último combate hasta ahora, a comienzos de julio, tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil NWA ante Kenzie Paige en el programa Powerrr. Aunque volverá a IMPACT el 9 de septiembre.

BREAKING: Knockouts legends The Beautiful People (@ActualALove and @VelVelHoller) are coming to #IMPACT1000 on September 9 at the Westchester County Center in White Plains, NY!

Get tickets HERE: https://t.co/IQZ1hLHgOr pic.twitter.com/aM7wFvvHKR

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 4, 2023