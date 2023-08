Becky Lynch rindió tributo a Bray Wyatt luego de WWE RAW

En el estelar del reciente Monday Night Raw, Becky Lynch se enfrentó ante Zoey Stark en una lucha en donde las caídas contaban en cualquier parte. The Man, a pesar de las constantes interferencias de Trish Stratus, logró capitalizar un error involuntario de su rival y se llevó la victoria. Sin embargo, lo más emotivo fue al final cuando pudo celebrar la victoria junto al público con una dedicatoria especial a Bray Wyatt, levantando el brazalete con su nombre. Incluso, la ex campeona no pudo evitar el llanto al recordar a su amigo.

► Becky Lynch agradeció las enseñanzas de Bray Wyatt

Si bien el programa salió del aire con un pequeño homenaje a Bray Wyatt, quien falleciera el pasado jueves, la cosa no quedó allí puesto que una vez que el programa salió del aire, Becky Lynch compartió una historia sobre Bray Wyatt que nadie conocía antes.

Becky Lynch reveló al público presente que cuando era campeona SmackDown en el 2016, no tenía idea de cómo armar una mesa y le tocó defender su título en una lucha de mesas en TLC 2016. Lynch agregó que Wyatt pasó todo el día enseñándole cómo preparar una mesa.

«Bray Wyatt me mostró todo lo que tenía que hacer y había muchas cosas que tenía que hacer. Antes de TLC, me preguntó si sabía montar mesas. Cuando le dije que no, me dijo: ‘Ven conmigo’. Estuvo toda la tarde acompañándome y enseñándome a armar una mesa.»

«Esa noche, me hicieron estrellarme contra la mesa y esta noche envié a una chica a estrellarse contra la mesa. Esto fue para Windham, muchas gracias a todos.»

Sin duda, el Universo WWE no se olvidará de Bray Wyatt y el legado que dejó en su paso por WWE, y muchos de sus compañeros han aprovechado la oportunidad de expresar su afecto hacia quien, más allá de ser su compañero, consideraban un gran amigo y una gran persona.