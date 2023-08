Tony Khan: «No pondré fin a la carrera de Sting»

Tony Khan es uno de los responsables de que Sting continúe luchando en la actualidad y no está dispuesto a ser él quien tome la decisión de retirarlo. Así lo puso en claro en la conferencia de prensa previa a All In 2023, donde The Icon unirá fuerzas a Darby Allin contra Swerve Strickland y AR Fox. Nadie hubiera dicho cuando tuvo que decir adiós a las cuerdas tras una grave lesión en 2015 que ocho años después estaría luchando al más alto nivel.

► La carrera de Sting

«Sting es muy consciente de que me gustaría que continúe mientras se sienta físicamente capaz de luchar. Creo que disfruta haciéndolo y se divierte mucho. A veces encuentras cosas en la vida que crees que serán buenas y resultan ser grandiosas. Para mí, un buen ejemplo de eso es la combinación de Sting y Darby. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella».

Tony continuó diciendo: «Ha habido tantos recuerdos maravillosos para Sting en AEW. No quiero que eso termine. No seré yo quien decida poner fin a esto. Cuando llegue el momento, Sting sabe que debe ser él quien diga: ‘Ya no quiero hacer esto’, porque lo dejaré seguir tanto como él quiera. Quiero que permanezca tanto tiempo como pueda. Es muy importante para mí que permitamos que Sting termine su carrera de la manera correcta».

Recientemente también, el presidente All Elite calificaba a Sting como el luchador más exitoso. Y hablando de su retiro, Dave Meltzer apuntaba lo siguiente: «Sting no quiere retirarse, y nadie va a decirle cuándo, así que él es el único que lo propondrá, y obviamente no propuso retirarse en el Wembley Stadium, por lo que no ocurrirá».