A sus 41 años de edad, la recordada Angelina Love continúa luchando. De hecho, desde abril de este año se encuentra bajo contrato con NWA, si bien es mucho más recordada por su con Impact Wrestling, especialmente durante los años en que la empresa se llamó TNA.

La 6 veces Campeona Knockout de TNA, declaró recientemente que tiene una gran crítica para los luchadores modernos y la lucha libre actual. Lo que ocurre es que ella considera que los luchadores están sobreutilizando el hecho de darse palmadas en la pierna para hacer sonar los golpes más fuertes.

Y es que, hasta hace muy poco, esto se hacía solamente se utilizaba para hacer que las Superkicks sonaran más espectaculares. Sin embargo, ahora parece ser que hay una nueva tendencia en donde muchos luchadores se dan una palmada en la pierna hasta para cuando conectan un golpe con el antebrazo. Y eso fue lo que criticó Love en un reciente tuit que resultó muy apoyado por los fanáticos:

Stop slapping your leg when you throw a forearm please! A forearm does not need the leg slap sound lol. Please. Stop. Please.

— Lauren/Angelina Love (@ActualALove) November 23, 2022