Ángel Garza recuerda la reacción de Triple H tras su debut

Ángel Garza y Andrade no fueron capaces de vencer a The Street Profits para coronarse Campeones de Parejas Raw en SummerSlam 2020. Y por si esta dura derrota no fuera suficiente, después del combate volvieron los problemas entre los dos luchadores mexicanos; culpando el primero tanto a su compatriota como a Zelina Vega por lo sucedido contra los monarcas. Cualquiera pensaría que, ahora sí, esta alianza toca a su fin.

► Los inicios de Ángel Garza en WWE

Visto lo visto puede que sea lo mejor para todas las partes. Por un lado, "El Ídolo" ha tenido más éxito hasta ahora alejado de su todavía compañero: ha sido una vez tanto Campeón NXT como Campeón de Estados Unidos. Por el otro, antes de entrar a Monday Night Raw, Garza fue Campeón de Peso Crucero NXT. Obviamente, con el talento que tienen podrían ser grandes reyes de la división por equipos. Pero parece que ninguno está por la labor.

Continuando, o volviendo, quizá estaría mejor dicho, a la aventura de Ángel Garza en la marca amarilla de WWE, durante una reciente entrevista con TalkSPORT él mismo habló acerca de sus inicios en la misma, de la presentación de su personaje y de la reacción de Triple H.

"La primera impresión que causé fue como 'esto es increíble'. La primera idea que tuve cuando hablé con Triple H fue: 'Por favor, déjame hacer lo mío, y si no te gusta, haz los cambios que quieras'. Me dijo: 'Está bien, ve y haz lo tuyo'.

"Entonces hice esa cosa con la mano, le di un beso a la abuela y ese combate fue como la verdadera línea en mi carrera en WWE, porque cuando fui tras bastidores él estaba como: 'Ese es tu trabajo'. Y yo como: '¿De verdad? ¿Te gustó?'. Me dijo que fue asombroso, que le gustaba mi personaje, mi estilo en el encordado, todo.

"Me dijo que íbamos a seguir con mi personaje. y pensé: '¡Esto es lo mío!'. Porque lo siento, lo disfruto, y si me obligan a hacer algo, quiero disfrutarlo. Ahora que soy Garza, puedo disfrutar, y cada vez que subo al ring es agradable, así que todo el proceso fue realmente increíble".

No cabe duda de que, cuando un luchador disfruta con lo que está haciendo, hace disfrutar más a los fanáticos. Y eso puede verse en Garza cada vez que aparece en escena. Pero también es cierto que se le tiene que pedir más. No tanto a él sino a la empresa. Porque siempre se habla de que están buscando a la nueva estrella latina, al nuevo Rey Mysterio, al nuevo Alberto del Río... Ángel Garza debería estar en la lista para ser el próximo dueño del testigo.

