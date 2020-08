Jon Moxley, actual monarca Mundial AEW y también poseedor del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, se encuentra en una prerrogativa debido a la Pandemia del Coronavirus. Esto porque no estaría en condiciones de defender el título que tiene en NJPW.

► Jon Moxley podría renunciar a título de NJPW... por segunda vez

Apenas el fin de semana concluyó el torneo New Japan Cup USA 2020, en California, donde KENTA se proclamó vencedor, pero además, se convirtió en retador inmediato de Mox.

Sin embargo, el estadounidense tiene el problema de que en estos momentos no puede viajar a Japón, país donde ya se admiten extranjeros, pero estos tienen que sujetarse al protocolo sanitario de permanecer dos semanas en aislamiento como medida preventiva. Por sus compromisos con AEW, Jon Moxley no podría tener estadías tan largas en Lejano Oriente.

Pero existe otra complicación, su contrato con AEW le impide luchar en funciones de NJPW en los Estados Unidos.

Con esto, la situación de Moxley es atípica. KENTA ya declaró que quiere la lucha contra él y es un hecho que los aficionados también esperan ese duelo. Hasta el momento, NJPW no ha decidido cuándo y en dónde se celebraría la lucha de campeonato.

Uno de los propósitos de Mox en este año era viajar con frecuencia a Japón para defender su cetro, pero la Pandemia Mundial del Coronavirus frustró estos planes.

Moxley pretendía darle brillo al cinturón de NJPW luego de que el año pasado, en el curso de su primer reinado, tuvo que renunciar a él, ya que cuando estaba planeada su primera defensa titular en el magno evento King Of Pro Wrestling 2019 del mes de octubre, no pudo llegar a Japón debido al tifón Hagibis.

Sólo resta esperar la negociación entre NJPW y AEW, ya que en un momento dado, se podría arreglar que AEW permitiera a Jon Moxley exponer su cetro IWGP en los Estados Unidos (ya fuera en un evento de Dojo de Los Ángeles o en el remoto caso de una función dentro de la propia AEW).

Otra opción podría ser que si Mox cae ante MJF en All Out, estaría libre para poder tomar el vuelo a Japón y realizar la lucha allá. Y la última alternativa, pero que nadie quiere, es que Jon Moxley renuncie al cetro por segunda vez y no se dé ese esperado combate ante KENTA.