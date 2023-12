Andrade volverá a GCW para luchar contra Jonathan Gresham

Suele Game Changer Wrestling (GCW) contar con luchadores mexicanos en sus shows, y de hecho algunos de sus mejores combates durante los últimos años han estado protagonizados por estos talentos. Hijo del Vikingo, por ejemplo, es ya habitual de GCW.

Y la casa que rige Brett Lauderdale se apuntó otro tanto el pasado fin de semana, pues contó con la implicación competitiva de Andrade para su evento Highest In The Room 2, desde el Ukrainian Culture Center de Los Ángeles (California, EEUU).

Allí, Andrade hizo honor a su fama y conjugó un buen combate con Joey Janela, precisamente un ex-AEW. «El Ídolo», tras casi media hora de acción, salió vencedor vía Figure Four Leg Lock.

Y parece que a Andrade le gustó su experiencia bajo los focos de GCW, porque volverá allí el próximo mes, formando parte del cartel del show No Compadre. Su rival, Jonathan Gresham.

*CHICAGO UPDATE*



Just Signed:



ANDRADE EL IDOLO

vs

JONATHAN GRESHAM



Plus:

War Dogs vs Macizos

Joey Janela vs Myron Reed

Nick FN Gage

Maki Itoh

Gringo Loco

Blake Christian

MicroMan

Bussy

+more



Get Tix:https://t.co/tsqOpizbPs



Watch LIVE on @FiteTV+

Jan 12 – 8PM

Thalia Hall pic.twitter.com/ObogYCo3xW