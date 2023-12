Esta es la situación de los derechos de TV de ROH

Camino a Final Battle 2023, Tony Khan comparte cuál es la situación actual de las conversaciones sobre los derechos televisivos de ROH en la conferencia de medios previa al PPV de este viernes 15 de diciembre.

Tickets are ON SALE NOW! 🎟️ https://t.co/jzp8mHNbgn pic.twitter.com/gWJSmUA6rG

Final Battle will be broadcast LIVE EXCLUSIVELY For #HonorClub Subscribers Only! Subscribe NOW – https://t.co/c45XmmDylN

«Hemos tenido conversaciones muy positivas con Warner Brothers Discovery, tuvimos una visita muy productiva con ellos hoy y tenemos una relación emocionante que ha crecido mucho a lo largo de los años y se ha expandido para AEW. Ring of Honor sigue siendo un tercero en la relación y es una empresa que presenta luchas realmente emocionantes y es periférica a la conversación en este momento. Ofrece mucho valor para AEW y para una empresa de medios. Hay mucho interés en ROH y algunas de las luchas y eventos más emocionantes en la historia de ROH están sucediendo ahora. Es realmente asombroso que ROH tenga opciones saludables y sea muy complementario para mí, mi familia y nuestros intereses comerciales. Los derechos de medios de ROH y la inmensa biblioteca e propiedad intelectual están ahí y accesibles para nosotros mientras buscamos nuevos derechos de medios para AEW en 2024 y también tenemos el valor adicional de la biblioteca de ROH con la biblioteca de AEW que ha seguido creciendo. Casi 200 episodios de Dynamite, más de 100 episodios de Rampage y un emocionante medio año de Collision».

Final Battle will broadcast for #HonorClub Subscribers Only | https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/PZP0Fg2zZG

«Es un valor para nosotros tener esta gran biblioteca y derechos de medios adicionales además de las cinco horas de televisión semanal y los excelentes programas con Dynamite, Rampage y Collision. Tener eso junto con nuestros shows de pago por evento, nuestra biblioteca y complementándolo con ROH con nuevos eventos, que han sido algunos de los mejores eventos que ROH ha tenido en el tiempo que hemos tenido la empresa, y la capacidad de retroceder y ver a algunos de los mejores luchadores del mundo, muchos de ellos están en AEW ahora, y algunos de ellos luchan en otras empresas de todo el mundo. Es genial mirar esa biblioteca de eventos. Definitivamente creo que es un valor agregado para AEW y ROH estar alineados con los derechos de medios que están por venir para AEW en 2024. Será un momento muy emocionante para AEW y es genial tener a ROH allí en cuanto al valor estratégico«.

THIS FRIDAY, Dec 15th@CulwellCenter | #ROHFinalBattle

🎟️ https://t.co/jzp8mHNbgn

Who will say the words – I quit?

It’s @TonyNese vs. @OfficialEGO in an I QUIT MATCH at #ROHFinalBattle

Final Battle will be broadcast for #HonorClub Subscribers Only | https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/9YKbf4v0zM

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 11, 2023