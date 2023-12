Ruby Soho: «AEW es mi casa y siempre lo será»

CM Punk ha vuelto a WWE así que el famoso «nunca digas nunca» en la lucha libre toma fuerza pero hace unos meses Darby Allin adelantaba que nunca se irá de AEW: «(…) Le digo a Tony que quizás soy el peor hombre de negocios de la lucha libre profesional porque nunca va a haber una guerra de ofertas por Darby Allin. Amo tanto a AEW que no voy a jugar. No voy a ser como, ‘¿qué pasa si me voy a otro lugar? No, sólo estoy siendo real, Darby Allin va a vivir y morir en AEW«.

► AEW, la casa de Ruby Soho

Y ahora hace una declaración similar su compañera Ruby Soho, quien se unió a la empresa All Elite a mediados de 2021 después de haber sido despedida de la exMcMahon. Podría pensarse que, aún deseando tener todo el éxito del mundo en la actual, estaría pensando también en retomar algún día su carrera de Superestrella para lograr lo que jamás logró, como ser campeona. Sin embargo, en una reciente entrevista con Alicia Atout la exRiott Squad pone en claro que quiere trabajar siempre en AEW.

»En cuanto a qué compañía voy a elegir, creo que está bastante claro porque amo este lugar; AEW es mi hogar y siempre lo será. Por lo demás, mi destino es desconocido, pues hay muchas cosas sucediendo en este momento. Saraya está sintiendo algo; hay un chico que está tratando de ‘cortejarme’. No sé qué está pasando en este momento conmigo. Voy a tener que empezar a hacer lo que sea mejor para mí y siento que me están llevando en muchas direcciones».

Ruby se refiere a que está teniendo problemas con Saraya (después de que Toni Storm las dejara, finalizando el trío The Outcasts) mientras Angelo Parker tiene un interés romántico en ella, el cual parece que podría ser correspondido. La situación de la división femenil de AEW no es la mejor en estos momentos no es la mejor pero sin duda ella es una de las piezas más habituales de la televisión All Elite.