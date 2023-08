Ni WWE ni IMPACT o NJPW: Darby Allin morirá en AEW

Haciendo referencia a la guerra de ofertas que MJF espera para 2024, Darby Allin aclara -en una reciente entrevista en The Jon Chuckery Show– que con él no sucederá nada parecido, pues estará para siempre en AEW. El ex Campeón TNT permanece en la compañía All Elite desde su nacimiento en 2019 y en estos cuatro años ha pasado de ser una promesa a toda una realidad.

► Darby Allin morirá en AEW

«No puedo decir suficientes cosas buenas sobre trabajar con Tony Khan. Me desconcierta que la gente pueda darlo por sentado. No sé si la gente se da cuenta de lo afortunados que somos de luchar a un nivel tan alto con un dueño tan abierto. Lo que ves ahí fuera es 100% Darby Allin. Nadie me dice cómo caminar, hablar o actuar. Soy yo al 100%. Tener esa libertad para colaborar con Tony y crear historias tan buenas que nos lleven a Wembley, no se pueden decir suficientes cosas buenas.

«Estoy muy contento con todo y con mi crecimiento con AEW, pero también con que me dejen ser yo mismo. No he evitado esto, le digo a Tony que quizás soy el peor hombre de negocios de la lucha libre profesional porque nunca va a haber una guerra de ofertas por Darby Allin. Amo tanto a AEW que no voy a jugar. No voy a ser como, ‘¿qué pasa si me voy a otro lugar? No, sólo estoy siendo real, Darby Allin va a vivir y morir en AEW«.

En All In 2023, Darby Allin unirá fuerzas con Sting contra Swerve Strickland y AR Fox. Puede que viendo el tremendo cartel de luchas esta no sea una de las que más expectativas crean pero con la presencia de The Icon y tres de los mejores luchadores de la empresa bien pueden robarse el show. Veremos qué sucede el domingo en el Estadio de Wembley, en Londres.