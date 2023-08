CM Punk: «Darby Allin puede ser clave para AEW»

«[…] No somos un grupo de personas fabricadas, ¿sabes? La verdad es que nunca me ha gustado ese término, ‘pilares’. Nunca me ha gustado, nunca. Me suena a una frase pegadiza y cursi que Max se inventó. Para mí, eso de ser pilares, suena como si estuviéramos por encima de los demás, y sinceramente, creo que cualquiera que esté comprometido con esta empresa es un pilar. […] Sí, me encanta que seamos cuatro talentos surgidos de aquí, brillando en el foco. Eso es genial. Pero, ¿pilares? No, no me parece bien». Estas son palabras de Darby Allin, uno de los cuatro luchadores considerados los pilares de futuro de AEW; MJF, Sammy Guevara y Jack Perry son los otros tres.

► El futuro de Darby Allin

Quizá ese término no sea del agrado del que fuera Campeón TNT pero de todas maneras es una de las mayores promesas de la compañía All Elite desde que esta dio comienzo. Y esto no son palabras solo de un servidor, de los fanáticos o del equipo creativo sino también de CM Punk. Mientras hablaba recientemente con Sports Illustrated, el Best in the World expresaba su buena opinión sobre su compañero de vestidor señalando que puede ser alguien clave en el porvenir de AEW.

Cabe mencionarse que Punk contesta lo que leemos a continuación cuando le piden que diga quien es el Conor Bedard del elenco; Bedard, jugador de los Chicago Blackhawks de la NHL, es visto como un tremendo prospecto y posible rostro de la franquicia de hockey en el futuro.

«Es Darby Allin. Todavía es bastante joven y siempre logra convertir lo malo en algo genial. Tiene ese ‘Factor X’, y está cada vez más cómodo. Tuvimos un gran segmento hace unas semanas [en Collision], y me pareció que lo hizo fantástico. Eso me llenó de orgullo. Tiene mucho que ofrecer, siempre y cuando no se lastime saltando sobre su casa en un maldito camión monstruo o algo así».