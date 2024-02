El 8 de febrero, Amari Miller comunicó que ella y WWE habían separado sus caminos después de su trabajo en NXT y NXT Level Up desde 2021. Nunca llamó mucho la atención, salvo cuando se inventó una polémica diciendo que Mercedes Moné no es afroamericana, después de la cual pidió disculpas públicas.

► Amari Miller sobre WWE

La luchadora de 27 años de Kansas City, Misuri, estuvo hablando recientemente con Steve Fall de WrestlingNews.co acerca de su adiós a la compañía y dio algunos detalles, como que el equipo creativo no tenía nada para ella o que la puerta está abierta para que vuelva en algún momento.

«Fue principalmente por motivos creativos. No tenían planes para mí en ese sentido, y mi contrato estaba a punto de terminar de todos modos, así que sentí que era lo mejor para ambas partes. La iniciativa vino en su mayoría de su lado. No fue como un ‘oh, por favor, te lo ruego’, sino más bien un ‘gracias por la oportunidad, lo aprecio’. No sentí que hubiera más que pudiera hacer. Trabajé duro, estuve allí todos los días. No hay rencores de ninguna de las partes.

«Desde un punto de vista empresarial, comprendo completamente su posición. Sí, tuve lesiones durante mi tiempo en WWE. Entiendo por qué podrían verme como un riesgo, pero en última instancia, la falta de creatividad fue lo que llevó a nuestra separación. Sin embargo, eso no significa que no vaya a regresar. La puerta sigue abierta. El entrenador siempre ha mostrado su apoyo si lo necesito. En resumen, nuestra relación con WWE es muy sólida en este momento«.

La última lucha de Amari Miller en WWE fue ante Jaida Parker –esta recientemente lanzaba un aviso a NXT diciendo que nunca han visto a nadie como ella– durante el episodio de NXT Level Up del 9 de enero. Tendrá que dejar terminar su cláusula de no competencia de 30 días antes de poder trabajar muevamente.