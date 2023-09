All Out 2023: Kris Statlander retuvo ante Ruby Soho

Kris Statlander había sido atacada desde hace varias semanas por Ruby Soho, quien quiere a toda costa el Campeonato TBS.

Es por ello que en All Out se realizó el combate con este cetro en juego, donde la campeona no la pasó nada bien, aunque claramente tampoco cedió de forma sencilla.

Saraya, que estaba en ringside, estuvo apoyando a su compañera, pero también consiguió distraer e incluso a atacar a la campeona, intentando que Soho se llevara el título.

Ruby se mostró superior durante gran parte del combate, tomando el control en un intento por llevarse la victoria. Sin embargo, como era de esperar, la campeona TBS no estaba dispuesta a soltar el título tan fácilmente y desplegó sus mejores armas para mantenerse en la lucha.

Hubo un momento en el que ambas luchadoras estuvieron bastante parejas, lo que resultó en un intenso enfrentamiento, ambas buscando poner fin al combate.

Ruby lanzó una serie de ataques consecutivos y parecía estar cerca de ganar la lucha. Sin embargo, Kris Statlander continuó resistiendo de manera increíble en un intento por darle la vuelta a la situación. Kris se distrajo momentáneamente, permitiendo a Soho aplicar un No Future y Destination, pero una vez más, Statlander logró romper el conteo.

Saraya distrajo al árbitro y Ruby tomó una lata de pintura, pero cuando estaba a punto de usarla, Toni Storm apareció y se la arrebató a la retadora, actuando de manera bastante extraña.

Kris aprovechó la confusión causada por la intervención de The Outsiders para atacar a Ruby Soho y finalmente logró llevarla a una cuenta de tres para retener el Campeonato TBS.