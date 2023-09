Adam Cole y un MJF lesionado retuvieron Campeonato de Parejas de ROH

Tras los resultados de All In, donde Better Than You Bay Bay (MJF y Adam Cole) consiguieron el Campeonato de Parejas de ROH y después del duelo entre ambos por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, ambos luchadores renovaron su alianza y ahora buscaron defender el título por equipos.

Fue así, que después de una eliminatoria realizada en AEW Rampage, se reveló que el primer equipo en intentar destronar a los amigos, sería The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds), quienes estuvieron ante una gran oportunidad.

El combate comenzó parejo, pero Dark Order pronto sacó lo más oscuro de su repertorio. Mientras MJF mostraba dolor en el cuello, aprovecharon una distracción del árbitro para golpearlo con una silla en la zona lastimada del Campeón AEW.

MJF tuvo que ser sacado del ring, dejando a Adam Cole para enfrentar a sus dos rivales solo, aunque estos dos se complementaban muy bien.

Cole sufrió, pero logró poner en aprietos a sus oponentes en más de una ocasión. Sin embargo, los retadores aprovecharon su superioridad numérica para tomar el control del combate.

Y si no fuera suficiente tener que enfrentar a una pareja él solo, Evil Uno, que estaba abajo del ring, también atacó a Adam Cole.

Pero de forma impresionante, Cole resistió el ataque conjunto de John Silver y Alex Reynolds, quienes no se cansaron de lanzar golpes y castigos.

MJF regresó al ring pese a estar en malas condiciones, aunque adolorido, el Campeón de AEW consiguió tomar el control de combate atacando a sus dos rivales con todo. Mientras que Cole dejó fuera de acción a Evil Uno.

Finalmente, con un doble lazo a la entrada de Adam Cole, los campeones se quedaron con la victoria y retuvieron el Campeonato de Parejas de ROH, aunque MJF fue sacado con los servicios médicos.

Tras el duelo, cuando los campeones salían del ring, Samoa Joe apareció para su lucha, empujando a MJF, tal y como lo hizo en WWE hace algunos años.

Esto no agrado al Campeón de WWE, quien se lanzó a golpes contra el Campeón de TV ROH, pero tuvo que ser retirado.