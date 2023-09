All In 2023: Bryan Danielson derrotó a Ricky Starks en lucha de correas

Una nueva prueba se presentó para Bryan Danielson en All Out. Después de semanas de ausencia en la televisión, el miembro de Blackpool Combat regresó para enfrentarse en un combate de correas contra Ricky Starks, quien le faltó al respeto a Ricky Steamboat, lo que hizo estallar al integrante de BBC.

Esto de alguna forma cayó como anillo al dedo para Starks, que está decidido a seguir construyendo su reputación, y ¿qué mejor manera de hacerlo que enfrentándose a uno de los favoritos de la afición, The American Dragon?

Bryan Danielson comes out to The Final Countdown at #AEWAllOut 🔥pic.twitter.com/X10LzbJwug

