All Out 2023: Luchasaurus masacró a Darby Allin y retuvo el Campeonato de TV ROH

Darby Allin tuvo una nueva oportunidad de recuperar el Campeonato TNT, pero para lograrlo tendría que enfrentar a un rival complicado: Luchasaurus, quien contó con el apoyo de Christian en su esquina.

Es bien sabido que Allin no se achica ante nadie y hará lo que sea necesario para conseguir la victoria. Esto quedó demostrado esta noche en All Out, a pesar de la diferencia en tamaño y peso entre los luchadores, ya que el enigmático luchador mostró su determinación.

Luchasaurus es un auténtico gigante y puso en aprietos a su oponente en más de una ocasión pues casi todo el combate el monstruoso gladiador tuvo el control del combate, incluso haciéndolo sangrar.

Son darle oportunidad de reaccionar, Luchasaurus tuvo el control por varios minutos, castigando con todo a su rival, hasta que finalmente, Allin utilizó su agilidad para responder, aunque esto no duró mucho tiempo.

Darby tuvo que usar mucha inteligencia y sus armas aéreas, pues la fuerza de su rival fue muy complicada de revertir. Y pese a sacar sus mejores armas, Luchasaurus también resistió.

Mientras que abajo del ring, Nick Wayne fue atacado por Christian, ocasionando la distracción de Allin, quien terminó siendo atacado por dos martinetes, un aventón contra una esquina y luego un fuerte lazo.

De esta forma, Luchasaurus terminó con la victoria. Pero no contentos, Christian y su protegido intentaron a atacar a Allin, pero varios luchadores de backstage llegaron al ring para evitar la masacre.