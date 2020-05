Ali Abdelaziz no cree que Henry Cejudo se retire

El manager de Henry Cejudo, Ali Abdelaziz, no cree que "Triple C" cuelgue sus guantes. Cejudo viene de una exitosa defensa del título de peso gallo de UFC.

Detuvo a Dominick Cruz en el segundo round de su pelea por el título de las 135 libras. Cejudo vs. Cruz sirvió como el evento co-principal de UFC 249 el 9 de mayo. Después de la pelea, Cejudo anunció que se alejaría de la competencia de MMA.

En declaraciones a los periodistas durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 249, Cejudo admitió que el presidente de UFC, Dana White, conoce su precio de venta para seguir peleando. En una entrevista con TMZ Sports, el manager de Cejudo, Ali Abdelaziz, expresó dudas sobre los planes de retiro de Cejudo.

“En primer lugar, la gente entiende mi relación con Dana White y el UFC. No (hablo) sobre dinero públicamente. Creo que Dana tiene razón: creo que Henry ha estado hablando sobre el retiro. ¿Creo que Henry se retirará? Absolutamente no. No creo que Henry se vaya a retirar".