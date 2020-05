Chael Sonnen: "Conor McGregor puede competir por el título welter de UFC"

Chael Sonnen no descarta a Conor McGregor como el contendiente número uno para el título welter de UFC. McGregor tiene la vista puesta en convertirse en dos veces campeón de peso ligero de UFC. Además de eso, "Notorious" ha afirmado que también estará buscando el oro de las 170 libras. La última pelea de McGregor fue disputada en el peso welter.

En declaraciones a Sky Sports, Sonnen dijo que McGregor obteniendo una oportunidad de título welter de UFC no parece descabellado.

"Creo que va a pelear en las 170 y creo que se podría argumentar que Conor es el contendiente número uno en las 170. Mira, si lo hacen con Usman y Masvidal y espero que lo hagan y espero que todo se resuelva y que solo estemos viendo algo de juego aquí. Creo que esa es realmente la pelea correcta para hacer. No estoy seguro de que no puedas decir que Conor no es el siguiente en la fila. Hay una serie de buenos argumentos, me viene a la mente Leon Edwards, siempre tienes a T-Wood [Tyron Woodley] allí, Colby Covington".

“El nombre de Conor es tan bueno como cualquiera que acabo de tirar. El chico ha ganado tres campeonatos mundiales. Se disminuye diciendo que es un campeón campeón. Él es un campeón-campeón-campeón, ha ganado tantos campeonatos mundiales que se ha olvidado del título interino. Estuve allí la noche en que venció a Chad Mendes, estuve allí cuando le pusieron eso en la cintura. Tiene tres campeonatos mundiales. No me digas que Conor McGregor no importa, lo hace".