Alexa Bliss: “WrestleMania se acerca, quién sabe…“

Alexa Bliss ha estado en primera plana últimamente por distintos motivos pero ninguno ha sido su vuelta a la programación de la WWE. Entendimos que fue un problema de salud relacionado con su piel lo que la tuvo alejada. Además, la luchadora participó recientemente en el popular programa de televisión The Masked Singer. Mientras tanto, no se sabe cuando la que fuera Campeona Raw o Campeona SmackDown volverá a luchar, o si quiera a aparecer en la compañía luchística. Aunque ella asume que será pronto, según dice en Behind The Velvet Rope.

> Alexa Bliss espera volver pronto

“Es gracioso cómo te tomas el tiempo para hacer una cosa, y todos piensan que te has ido. Sí, cálmate. No fue como (con desdén), ‘saben dónde encontrarme’. Fue (tranquilizador), ‘Chicos, saben dónde encontrarme. Saben que estoy haciendo The Masked Singer. Cálmense’. Es tan divertido cómo la gente saca conclusiones precipitadas sobre todo. Solo tienes que dejar que las cosas se desarrollen y tienes que ver qué está pasando. Siempre está pasando algo, especialmente en WWE. Siempre tienes que esperar lo inesperado. Supongo que sí. He estado trabajando en algo. Ya veremos. WrestleMania se acerca, quién sabe qué va a pasar“.

Alexa Bliss lleva bastante tiempo en tierra de nadie en la WWE. Es verdad que antes de ausentarse nuevamente estaba reconectando de nuevo con Bray Wyatt, pero no estaba demasiado claro qué plan concretamente había para ella más allá de endemoniarse otra vez. Veremos si ese es el plan cuando vuelva, teniendo en cuenta que el luchador también está fuera de acción. Quizá ambas situaciones, aunque realmente esto es pura especulación, tengan relación y la compañía tenía tan clara la idea para ambas Superestrellas que no podían llevarla a cabo sin uno de ellos.

