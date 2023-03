¿Quién puede decir que Dominik Mysterio no ha evolucionado sorprendente, inesperada y tremendamente bien desde su debut en la WWE? Puede que haya alguien a quien el joven luchador no le guste, eso es un tema distinto, pero que no ha dejado de mejorar en cada paso del camino es un hecho irrefutable. Y si nosotros hemos estado ahí, siguiendo cada escalón que ha subido, quien los ha subido con él, aunque soltándole la mano un poco cada vez, ha sido su padre, Rey Mysterio, que no tiene nada más que cosas buenas que decir de él, como expresaba recientemente en WESH News 2.

> Rey Mysterio valora el crecimiento de Dominik Mysterio

“Increíble. Solo puedes imaginar el orgullo que siento al verlo en la televisión. Estoy en SmackDown, él está en Raw, así que poder sentarme en casa con mi esposa y ver sus combates, escuchar sus promos, presenciar su crecimiento durante el último año y medio [o] año desde que estamos separados, de vez en cuando, miro a mi esposa y digo: ‘Vaya, ¿puedes creer cuánto ha crecido y lo bien que se está poniendo?’. Lo escucho, escucho el zumbido. Veo lo que está pasando, por lo que me hace sentir muy orgulloso de su trabajo. Fue muy difícil para él seguir mis pasos o estar a mi sombra por lo que he creado durante los últimos 34 años. Así que es hermoso. Me siento realmente bendecido de poder ver su crecimiento y simplemente disfrutar viéndolo“.

El enmascarado comenta también sobre la historia de la prisión de su hijo:

“Me reí a carcajadas [cuando se enteró], una risa genuina. Me encanta cómo se está moldeando para convertirse en su propio hombre. Ya no se aferra a mi nombre. Está creando su propio nombre y su propio legado, y eso es lo que finalmente queremos que hagan nuestros propios hijos. Pero, de nuevo, he estado disfrutando mucho de su evolución dentro de su personaje, ya sea que sea Prison Dom o sea el hijo molesto que quiere salirse con la suya cada vez”.

