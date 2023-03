Alexa Bliss habla de su actuación en Masked Singer

Poco después de saber que se encontraba bien tras un procedimiento que tuvo que realizarse en su piel, vimos a Alexa Bliss actuando en The Masked Singer, el famoso programa de televisión en el que grandes estrellas y personajes famosos concursan cantando bajo aparatosos disfraces que ocultan por completo su identidad hasta que son eliminados y tienen que desvelarla, que es el momento más emocionante. Ahora leemos a la luchadora de la WWE hablar sobre ello en TV Insider, y confirmar que fue la misma compañía quien propuso la idea.

> Alexa Bliss en The Masked Singer

“Pensé que sería una oportunidad increíble. He visto el programa. Tengo amigos que estuvieron en el programa. Y parece algo que sería muy divertido de hacer. WWE fue increíble al proponerme para el programa. Para mí, fue más porque quería superar mi miedo escénico. Tengo un miedo escénico muy malo de cantar frente a la gente. Tuve esta cosa del karaoke hace mucho tiempo en la WWE. Tuvimos esta fiesta de Navidad donde todos el talento se puso de pie y cantó karaoke frente a todos y fue un concurso y los ganadores recibieron tarjetas de regalo.

“Subí a cantar y me quedé congelada y comencé a mirar alrededor y temblar y sudar y simplemente dejé el micrófono y me senté y estaba tan avergonzada, y no había cantado desde entonces. Así que esta era una de esas cosas en las que solía ser algo muy divertido y no sé por qué, pero mi ansiedad me atrapó. Quería hacer esto para finalmente enfrentar mi miedo a cantar frente a la gente porque era algo que me encantaba hacer en la ducha, obviamente, pero quería enfrentar mi miedo y demostrarme a mí misma que puedo hacerlo y superar ese obstáculo“.

¿Qué te pareció la actuación de Alexa Bliss?