Alexa Bliss no teme a Uncle Howdy y usa una de sus frases

En el primer show de Raw del año 2023, Alexa Bliss buscó quitarle el Campeonato Femenil Raw a Bianca Belair, sin embargo, el combate acabó súbitamente y sin resultado, cuando Bliss se encontró con una persona en primera fila que tenía la máscara de Uncle Howdy y eso la enloqueció y atacó brutalmente tanto al réferi como a Belair.

Bliss apareció en la más reciente edición de Raw, para explicar sus acciones, pero, nuevamente, fue atormentada por Uncle Howdy. Esta vez, se presentó en cuerpo presente. Bliss se enojó y miró molesta a Howdy, pero este no interactuó con ella, solamente le envió este mensaje encubierto.

► Alexa Bliss, ¿la próxima seguira de Bray Wyatt… nuevamente?

No fue mucha la interacción, sin embargo, después de Raw, Byron Saxton pudo entrevistar a Bliss tras bambalinas en la arena, y allí la ex Campeona Raw aseguró que no le temía al Tío Howdy. Estas fueron sus palabras:

“¿El Tío Howdy vino aquí y trató de asustarme? Fue un buen intento, pero yo abrazo a mis demonios y me disfruto de lo que soy y no le tengo miedo. Mi enfoque está en Bianca y en el Campeonato Femenil Raw porque soy yo quien tiene el control aquí. Él no, yo”.

Lo curioso del caso es que Bliss utiliza la frase “yo disfruto de lo que soy”, y en sus videos antes de aparecer al ring, Uncle Howdy ha dicho: “Disfruta lo que eres”. Así las cosas, es bastante curioso que Bliss utilice una frase del Tío Howdy cuando, supuestamente, asegura que quiere estar alejada de él, aunque no le tenga miedo.