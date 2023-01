Por salud mental, Alexa Bliss se alejará de Twitter

La salud mental de Alexa Bliss es un elemento esencial de ella tanto como luchadora como fuera de los encordados. Dentro de ellos, vuelve a lidiar con Bray Wyatt, quien una vez más la está endemoniando. Para ser justos, ella nunca terminó de recuperarse de aquella primera aventura que vivieron juntos, antes de que él fuera despedido de la WWE, y finalmente no tendrá por qué seguir luchando por hacerlo. Sin ir más lejos, a cada programa de Raw, está más enloquecida. Anoche atacó tanto a Bianca Belair como al réferi de su lucha por el Campeonato Femenil de la marca roja.

Pero ahora nos enfocamos más bien en ella como Lexi Cabrera (el nombre real de Alexa Bliss; su apellido es Kaufman, pero utiliza el de su esposo, el músico Ryan Cabrera). No es nada nuevo que a lo largo de los años ha tenido sus más y sus menos con las redes sociales. Y justamente en el nuevo año va a buscar alejarse de ellas, al menos de Twitter, por su salud mental. No cabe duda de que esta y las demás tienen muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas y no todo el mundo es capaz de lidiar con esto segundo. Ella sí, pero aún así cree que es necesario tomarse un tiempo fuera.

This year I’m focusing on my mental & physical health & I think majority of that is gonna boil down to staying off twitter lol

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) January 3, 2023