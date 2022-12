All Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall para la jornada conclusiva de los torneos «Real World Tag League y Jr. Battle of Glory 2022».

► «Real World Tag League y Jr. Battle of Glory 2022».

Inoue y Omori salieron al tema de NTV Sports, lo cual fue un buen toque. Inoue cubrió a Hanabata después de que Omori golpeara al Campeón con el Axe Bomber. Probablemente fue una especie de celebración del 50 aniversario, ya que ambos eran ex campeones aunque con diferentes socios. Tengo la sensación de que este reinado del título no será largo.

Pero las cosas se pusieron más raras después del partido cuando sonó la música de NOSAWA Rongai y salió y desafió por los cinturones y dijo que su compañero sería Kendo Kashin. Ese partido ocurrirá el 3 de enero.

Siguieron los combates definitorios de la fase de grupos de la Real World Tag League. Jake Lee y Yuma Aoyagi sumaron siete unidades tras imponerse a Koji Doi y Kuma Arashi que terminaron con seis unidades.

Yuji Nagata y Yuma Anzai cerraron con su tercera victoria sobre Voodoo Murders (Suwama y KONO)-

En la lucha definitiva, Kento Miyahara y Takuya Nomura ligaron su cuarto triunfo ante Jun Saito y Rei Saito que concluyeron con seis unidades. De esta manera los primeros clasificaron en segundo lugar, mientras que Shuji Ishikawa y Cyrus clasificaron a la final en primer sitio.

Siguió la lucha para definir al ganador del torneo Jr. Battle of Glory entre Atsuki Aoyagi y Dan Tamura. Aoyagi tomó la ventaja temprano con sus habilidades y velocidad. Tamura regresó más tarde con su fuerza bruta, lo que marcó la dinámica del partido hasta que Aoaygi remató a Tamura con un Firebird Splash. Hikaru Sato, el único luchador que derrotó a Aoyagi en el torneo, salió para hacer el próximo desafío. Ese combate ocurrirá el 2 de enero.

En la gran final de la Real World Tag League, Kento Miyahara y Takuya Nomura se impusieron a Shuji Ishikawa y Cyrus en una gran lucha de buenas secuencias con remates de poder.

Después de este encuentro, se anunció que Nomura desafiará a Miyahara por la oportunidad de la Triple Corona el 3 de enero. La multitud aplaudió por esto. Ambos desafiarán a Suwama y KONO por el Campeonato Mundial de Parejas AJPW el día anterior, el 2 de enero.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 07.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 801 Espectadores

– Real World Tag League: Shuji Ishikawa y Cyrus [10] vencieron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda [5] por incomparecencia.

1. Jr. Battle of Glory Special Tag Match:Hikaru Sato y Ryo Inoue derrotaron a Hokuto Omori y Rising HAYATO (7:11) con un Death Valley Bomb de Sato sobre HAYATO.

2. Shuji Ishikawa y Cyrus vencieron a Ryuki Honda e Izanagi (5:28) con un Reverse Splash de Cyrus sobre Honda.

3. All Asia Tag Team Title, 4 Way Match: Takao Omori y Masao Inoue derrotaron a Yusuke Kodama y Masao Hanabata (c), Yoshitatsu y TAJIRI y a Black Menso~re y ATM (7:07) cuando Inoue colocó espaldas planas a Hanabata tras una Axe Bomber de Omori conquistando el título (Failed 1st defense -> 117th Champions).

4. Real World Tag League: Jake Lee y Yuma Aoyagi [7] vencieron a Koji Doi y Kuma Arashi [6] (14:16) cuando Aoyagi colocó espaldas planas a Arashi.

5. Real World Tag League: Yuji Nagata y Yuma Anzai [6] derrotaron a Suwama y KONO [6] (12:49) con un German Suplex Hold de Anzai sobre Suwama.

6. Real World Tag League: Kento Miyahara y Takuya Nomura [8] vencieron a Jun Saito y Rei Saito [6] (11:59) por detención arbitral (Nomura sometió a Jun con un Sleeper Hold).

7. Jr. Battle of Glory – Final: Atsuki Aoyagi derrotó a Dan Tamura (17:01) con un Firebird Splash.

8. Real World Tag League – Final: Kento Miyahara y Takuya Nomura vencieron a Shuji Ishikawa y Cyrus (20:37) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Ishikawa.

– Real World Tag League 2022 – Clasificación Final:

1. Shuji Ishikawa & Cyrus [10] *

2. Kento Miyahara & Takuya Nomura [8] *

3. Jake Lee & Yuma Aoyagi [7]

4. Koji Doi & Kuma Arashi [6]

-. Jun Saito & Rei Saito [6]

-. Suwama & KONO [6]

-. Yuji Nagata & Yuma Anzai [6]

8. Shotaro Ashino & Ryuki Honda [5]