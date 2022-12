AJPW: «RWTL 2022 y Jr. Battle of Glory» Día 7

Los torneos «Real World Tag League 2022 y Jr. Battle of Glory» de All Japan Pro Wrestling llegaron a su día siete de actividad.

► «Real World Tag League 2022 y Jr. Battle of Glory» Día 7

Para el torneo junior fue el último día de actividad de la fase de grupos.

Rising HAYATO alcanzó las seis unidades tras imponerse a Ryo Inoue.

Pero Hikaru Sato también ligó su tercer triunfo doblegando a Hokuto Omori quien acabó en el fondo de la clasificación.

Cerrando la fase de grupos, Atsuki Aoyagi logró someter a Dan Tamura, quien era el líder hasta el momento y lo empató en puntos. De esta forma, ambos concluyeron en la cima del sector y avanzaron a la gran final.

Jake Lee y Yuma Aoyagi llegaron a cinco puntos tras dar cuenta de Yuji Nagata y Yuma Anzai, a pesar de que éste último lució muy bien ante Aoyagi.

Voodoo Murders (Suwama y KONO) doblegaron a Koji Doi y Kuma Arashi, con las constantes intervenciones de los hermanos Saito.

En el turno estelar, Kento Miyahara y Naoya Nomura obtuvieron un gran resultado ante Cyrus y Shuji Ishikawa. Gran trabajo fue el que realizaron Cyrus y Nomura, quienes tuvieron buenas interacciones y la defición estuvo entre estos dos.

Los resultados completos son:

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 04.12.2022

Osaka Edion Arena #2

Asistencia: 707 Espectadores

– Real World Tag League: Jun Saito y Rei Saito [6] vencieron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda [5] por incomparecencia.

1. Jr. Battle of Glory: Rising HAYATO [6] derrotó a Ryo Inoue [2] (5:28) con la Sid Vicious.

2. Jr. Battle of Glory: Hikaru Sato [6] venció a Hokuto Omori [0] (9:56) por detención arbitral.

3. Jr. Battle of Glory: Atsuki Aoyagi [8] derrotó a Dan Tamura [8] (9:29) con La Magistral.

4. Izanagi, Black Menso~re, Andy Wu y Oji Shiiba vencieron a Takao Omori, Yoshitatsu, TAJIRI y Naoki Tanizaki (8:38) con un Cradle de Menso~re sobre Omori.

5. Jun Saito y Rei Saito derrotaron a Ryuki Honda y The Bodyguard (10:46) con un Drill-A-Hole Piledriver de Rei sobre Honda.

6. Real World Tag League: Jake Lee y Yuma Aoyagi [5] vencieron a Yuji Nagata y Yuma Anzai [4] (13:10) con un Backdrop Suplex de Lee sobre Anzai.

7. Real World Tag League: Suwama y KONO [6] derrotaron a Koji Doi y Kuma Arashi [6] (14:02) con un Giant Kneedrop de KONO sobre Arashi.

8. Real World Tag League: Kento Miyahara y Takuya Nomura [6] vencieron a Shuji Ishikawa y Cyrus [6] (17:36) con un Diving Rolling Clutch Hold de Nomura sobre Cyrus.

– Real World Tag League 2022 – Clasificación Parcial :

1. Shuji Ishikawa & Cyrus [6]

-. Koji Doi & Kuma Arashi [6]

-. Kento Miyahara & Takuya Nomura [6]

-. Jun Saito & Rei Saito [6]

-. Suwama & KONO [6]

6. Jake Lee & Yuma Aoyagi [5]

-. Shotaro Ashino & Ryuki Honda [5]

8. Yuji Nagata & Yuma Anzai [4]

– Jr. Battle of Glory Group 2022 – Clasificación Final:

1. Dan Tamura [8] *

2. Atsuki Aoyagi [8] *

3. Rising HAYATO [6]

4. Hikaru Sato [6]

5. Ryo Inoue [2]

6. Hokuto Omori [0]

* A la final