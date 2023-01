Por segundo día consecutivo, All Japan Pro Wrestling presentó en el Korakuen Hall el evento “New Year Giant Series 2023”.

► “New Year Giant Series 2023”

Atsushi Onita llegó al Korakuen Hall y se encaró con Yoshitatsu, anunciando una próxima confrontación.

Voodoo Murders (Jun Saito, Rei Saito y Suwama) superaron a Yoshitatsu, Yuji Nagata y Yuma Anzai por detención arbitral. Tras la lucha, Suwama quería golpear al réferi, pero los Saito se opusieron. Entonces entró TARU y aventó polvo al réferi y quiso golpearlo, pero éste se quitó y Suwama recibió el golpe. Esto derivó en una discusión con los Saito.

Con un golpe bajo de NOSAWA Rongai sobre Takao Omori; el primero y Kendo Kashin se apoderaron del Campeonato de Parejas All Asia, haciendo caer a Omori y a Masao Inoue en su primera defensa.

Minoru Suzuki y Naruki Doi incluyeron en su equipo a Hokuto Omori como protegido del primero. La asociación resultó productiva y lograron imponerse a Shuji Ishikawa, Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi.

En el turno estelar, Kento Miyahara superó en un duelo muy reñido e intenso, a Takuya Nomura, quien a pesar de ser su compañero de equipo lo exigió bastante. Miyahara logró su tercera defensa.

Terminada la lucha, Yuma Aoyagi y Yuji Nagata subieron al ring y desafiaron a Kento Miyahara por la Triple Corona. Pero Miyahara designó que será Aoyagi el siguiente en la lista, mientras que “un día” Nagata redimirá su desafío.

Los resultados completos son:

AJPW “NEW YEAR GIANT SERIES 2023”, 03.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,041 Espectadores