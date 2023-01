Michael Johnson llama a Tony Ferguson para revancha

Michael Johnson quiere darle a Tony Ferguson la oportunidad de vengar la primera derrota de su carrera en UFC. Hace casi 11 años en UFC en FOX 3 en mayo de 2022.

Johnson (21-18 MMA, 13-14 UFC) obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Ferguson (25-8 MMA, 15-6 UFC) en una pelea de peso ligero. Ferguson sufrió una fractura en el brazo durante la competencia, pero resistió hasta el final, a pesar de no levantar la mano.

A partir de ahí, la pareja se separó en diferentes direcciones profesionales. Ferguson logró una racha ganadora de 12 peleas que lo vio reclamar el oro interino de UFC, mientras que Johnson tuvo un mandato de altibajos que lo vio obtener algunas victorias de alto perfil, pero también perdió muchas peleas notables.

Ambos hombres se encuentran ahora en el ocaso de sus respectivas carreras, y Johnson cree que es hora de volver a correr (a través de Twitter ):

Yo @TonyFergusonXT not sure if you’re still in the big game, but if so and you want to come back to 55 I’ll give you a chance to redeem yourself. 😎 or we can do it 170 also!! Let’s give the fans what they want!!!

— Michael Johnson (@Menace155) January 13, 2023