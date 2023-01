Edwards: “Trilogía con Usman está en marcha”

Leon Edwards se prepara para pelear contra Kamaru Usman en Londres. Si bien han circulado rumores de que una lesión en la mano pospondrá el regreso de Usman al octágono.

Edwards, el actual campeón de las 170 libras, reveló esta semana que UFC le ha dicho que su pelea de trilogía se llevará a cabo en UFC 286 el 18 de marzo en Londres.

“Sí, 100 por ciento, eso es lo que me han dicho, eso es lo que le han dicho a mi equipo. Hablé con el UFC la semana pasada, creo, y me dijeron: ‘La pelea ha comenzado, él ya está entrenando para la pelea’.

“Estoy apuntando hacia eso, y si algo cambia mientras tanto, partiremos de allí. Pero ahora estoy concentrado en la trilogía con Usman en Londres”.

En el evento principal del evento UFC 278 de agosto , Edwards estuvo a menos de un minuto de perder por decisión unánime ante Usman en su primera oportunidad de pelear por el título de peso welter antes de sorprender al ahora ex campeón, junto con todo el mundo de MMA, con un patada en la cabeza en el quinto asalto que dejó inconsciente a Usman para capturar el campeonato.

Esta vez, Edwards tendrá la ventaja de jugar en casa peleando en Londres, y “Rocky” siente curiosidad por saber cómo Usman podrá adaptarse a esa atmósfera después de terminar en su encuentro anterior.

“Solo quiero ver cómo reacciona cuando lo noquean, y ver cómo reacciona viajando al Reino Unido, viendo lo locos que están los fanáticos y solo ver cómo regresa porque no se está volviendo más joven. Él tiene, ¿cuántos, 35, 36? ¿Quizás mayor? A ver cómo vuelve”.

“Será una pelea totalmente diferente, lo he dicho, mis entrenadores lo han dicho. Nunca he perdido en el Reino Unido, amateur o profesional, así que estoy emocionado. Me encanta pelear frente a mis amigos y mi familia, y sí, creo que será una pelea totalmente diferente. Si cree que va a entrar allí y que va a ser la misma pelea, le espera un duro despertar”.