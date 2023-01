Ige quiere demostrar sigue siendo de los mejores

Dan Ige se encuentra en un territorio desconocido antes de UFC Fight Night 217. Ige (15-6 MMA, 7-5 UFC) buscará romper una racha perdedora de tres peleas cuando se enfrente a Damon Jackson (22-4-1 MMA, 5-2-1 UFC) en el evento coestelar del sábado en el Apex de UFC en Las Vegas.

En un momento, Ige estaba en una racha ganadora de seis peleas de cara a su primer evento principal con Calvin Kattar en julio de 2020. Pero después de perder cuatro de sus últimas cinco, Ige quiere recordarles a todos, y a sí mismo, que sigue siendo uno de los principales contendientes.

“Creo que lo más importante para mí es salir y divertirme. Realmente amo este deporte, amo lo que hago, y he experimentado agotamiento con solo entrenar todos los días. Apesta cortar peso todo el tiempo.

“Así que he experimentado ese final, pero solo quiero salir y demostrarme a mí mismo que todavía lo tengo, sigo siendo uno de los mejores. Me siento descartado por mucha gente y eso está bien. Definitivamente quiero salir y demostrar que soy uno de los mejores del mundo”.

Una racha perdedora de tres peleas a menudo significa que un peleador puede estar en el tajo. Pero Ige dice que se presiona a sí mismo para ganar independientemente de las circunstancias, y que solo se enfoca en el presente.

“No lo bloqueo, siempre siento algún tipo de presión y es principalmente la presión que me pongo a mí mismo. Por naturaleza, soy perfeccionista. Entonces, hago todo lo que se supone que debo hacer y está bien en mi mente. No veo esto como que tengo que ganar o voy a perder mi trabajo, ¿qué voy a hacer? He aprendido y me he dado cuenta de que mi identidad no termina como luchadora”.

“Estoy en mi mejor momento. Me encanta esto, lo disfruto, así que si puedo salir, actuar y ser libre, ese es el mejor Dan Ige que verás”.