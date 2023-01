“New Year Giant Series 2023” fue la función que All Japan Pro Wrestling presentó en el arranque de dicha gira, en el Tokyo Korakuen Hall.

► “New Year Giant Series 2023”

Takao Omori, Rising HAYATO y Kaz Hayashi se impusieron a Yoshitatsu, Black Menso~re y Mitsuya Nagai. Tras la lucha, Kendo Kashin tendió una emboscada a Omori y lucharon por la espalda. NOSAWA con lo que parecía un disfraz de comadreja, estaba con él. También hicieron la burla de Omori y luego Kashin tratando de arrojarse por el balcón

Apareciendo como invitados especiales, Minoru Suzuki y Naruki Doi dieron cuenta de Shuji Ishikawa y Hokuto Omori.

A pesar de las intervenciones de TARU, Voodoo Murders (Jun Saito y Rei Saito) no pudieron contra Yuma Aoyagi y Naoya Nomura.

Atsuki Aoyagi finalmente logró vencer a HikaruSato en una lucha individual muy intesa, con ello aseguró la tercera defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW. Tras el combate, Sato le puso el cinturón a Aoyagi en señal de respeto. Salió entonces Kaz Hayashi y retó al monarca, por lo que se verá un choque entre el antiguo Ace jr. de AJPW contra el nuevo.

A pesar de los errores de comunicación iniciales, Kento Miyahara y Takuya Nomura se impusieron a Suwama y KONO de Voodoo Murders para convertirse en nuevos Campeones Mundiales de Parejas AJPW.. Las intervenciones de TARU fueron más perjudiciales que benéficas para sus compañeros.

Para cerrar la función, todos los luchadores que intervinieron en ella, excepto Suwama, Minoru Suzuki y Naruki Doi, pero sumándose Masanobu Fuchi, participaron en la tradicional Battle Royal de Año Nuevo. Los 22 luchadores se fueron eliminando uno a uno hasta que quedaron Ryo Inoue y Takuya Nomura, siendo éste último el ganador.

Los resultados completos son:

AJPW “NEW YEAR GIANT SERIES 2023”, 02.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,055 Espectadores

1. Ryuki Honda, Yusuke Kodama y Masao Hanabata vencieron a Dan Tamura, Ryo Inoue y Yuma Anzai (7:20) con un Final Vent de Honda sobre Inoue.

2. Takao Omori, Rising HAYATO y Kaz Hayashi derrotaron a Yoshitatsu, Black Menso~re y Mitsuya Nagai (9:05) con un Final Cut de Hayashi sobre Menso~re.

3. Minoru Suzuki y Naruki Doi vencieron a Shuji Ishikawa y Hokuto Omori (11:19) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Omori.

4. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Yuma Aoyagi y Naoya Nomura derrotaron a Jun Saito y Rei Saito (11:48) con un Staff Role de Aoyagi sobre Jun.

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsuki Aoyagi (c) venció a Hikaru Sato (15:10) con un Firebird Splash defendiendo el título

6. AJPW World Tag Team Title: Kento Miyahara y Takuya Nomura derrotaron s Suwama y KONO (c) (17:27) con un Sleeper Hold de Nomura sobre KONO – conquistando el título.

7. 22 Man New Year Battle Royal: Takuya Nomura venció a Ryo Inoue con una Running Low Kick (12:01). Orden de eliminación: Shuji Ishikawa, Yuma Aoyagi, Naoya Nomura, Jun Saito, Rei Saito, Mitsuya Nagai, Yoshitatsu, Hikaru Sato, Yusuke Kodama, Dan Tamura, Masao Hanabata, Yuma Anzai, Kaz Hayashi, Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising HAYATO, Masanobu Fuchi, Ryuki Honda, Takao Omori, Black Menso~re y Ryo Inoue.