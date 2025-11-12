AJPW: Naruki Doi celebró 25 años de carrera

Con la participación de luchadores de All Japan Pro Wrestling y Dragon Gate, el veterano luchador Naruki Doi produjo su función «Naruki Doi Debut 25th Anniversary ~ Ore Yaro Produce 2025» con el que celebró 25 años de su debut profesional.

► Naruki Doi celebró 25 años de carrera

Ante un Shinujuku FACE que tuvo un lleno total, Doi presentó un emotivo pero agradable cartel que contó con la presencia de luchadores de las dos empresas en la que ha competido principalmente durante los últimos tres años. También hubo algunos invitados especiales de otras empresas y de la escena independiente.

Naruki Doi perteneció a la segunda generación de alumnos entrenados por Último Dragon dentro del Proyecto Toryumon, al que se sumó en 2000, cuando debutó, con el personaje de Segundo Doi, un beisbolista. Su debut ocurrió el 3 de mayo de 2000 en la Arena Naucalpan cayendo ante Araken (a.k.a Kenichiro Arai). Posteriormente, fue absorbido por Toryumon Japan y pasó a formar parte de su sucesora, Dragon Gate. A finales de 2004, abandonó su personaje y comenzó a competir con su nombre real. Después, Doi se convirtió en rudo y emprendió una exitosa carrera en solitario, mientras su popularidad crecía. En 2006, formó equipo con Masato Yoshino , convirtiéndose en uno de los mejores y más laureados equipos en la historia de la promoción, y posteriormente mantuvieron una larga rivalidad. En 2008, tras convertirse en técnico, Doi se posicionó como una de las figuras clave de la compañía, llegando a ser uno de los luchadores más laureados y con mayor trayectoria en la historia de la promoción.

Como la mayoría de los integrantes del Proyecto Toryumon, Naruki Doi entrenó a talentos innovadores. Esto sentó las bases de la lucha libre profesional moderna que conocemos hoy. Con un estilo que Doi sigue utilizando, combinando velocidad, agilidad y una brillantez técnica impecable.

Además, sus logros hablan por sí solos: dos veces Campeón de Open Dream Gate, dos veces Campeón de Open The Brave Gate, trece veces Campeón de Open The Triangle Gate, seis veces Campeón de Open The Twin Gate, King of Gate en 2008 y tres veces ganador de la Summer Adventure Tag League junto a Masato Yoshino . No hay que olvidar sus logros fuera de Dragon Gate , como el Campeonato en Parejas Peso Junior GHC, los Campeonatos Mundiales de Parejas ROH y su participación en la TNA Super X-Cup en 2008. En Dragon Gate fue monarca Grand Slam; permaneció en la empresa haste 2022 cuando optó por trabajar como independiente.

En resultados deel evento; se efectuó una lucha especial con algunos de los mejores pesos junior de AJPW y Dragon Gate. MUSASHI, Seiki Yoshioka, Yuki Yoshioka y Ryoya Tanaka, cayeron ante el Campeón Peso Junior de AJPW, Atsuki Aoyagi, quien estuvo acompañado de Dragon Kid, Dragon Dia y Rising HAYATO.

En el turno semifinal, el Campeón Open The Dream Gate, Madoka Kikuta, hizo equipo con sus compañeros de facción Gajadokuro, Kota Minoura e ISHIN, para imponerse a Naruki Doi y sus compañeros, las superestrellas de AJPW Jun y Rei Saito, además de un luchador misterioso que resultó ser Ryo Saito el presidente de Dragon Gate. Fue una batalla entretenida donde Gajadokuro mostraron su dominio.

El gran evento estelar contó con algunas de las superestrellas más importantes de AJPW y Dragon Gate. Shun Skywalker, Yuma Anzai y Homare unieron fuerzas para enfrentar al trío formado por el Campeón de la Triple Corona, Kento Miyahara, YAMATO y Yuma Aoyagi. Éstos últimos fueron los ganadores por conducto de YAMATO.

El festejado subió al ring y convocó a todos los luchadores participantes al ring para la foto oficial. Naruki Doi recibió varos arreglos florales y felicitaciones de varias personalidades, destacó la presencia de Millano Collection AT, con quien sostuvo una gran rivalidad en los inicios de su carrera con Dragon Gate. Al final, todos ovacionaron al Naruki Doi y lo lanzaron por los aires, terminando el festejo.

Los resultados completos son:

Naruki Doi Produce «NARUKI DOI DEBUT 25TH ANNIVERSARY CELEBRATUION ~ ARE YARO PRODUCE 2025», 07.11.2025

Shinjuku FACE

532 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Hokuto Omori , Takashi y Kuma Arashi vencieron a Kuroshio TOKYO Japan, Hyo y Ben-K, a BxB Hulk , Susumu Yokosuka y Kazuki Hirata y a Ren Ayabe y Talos y Riiita (11:28) con una Pineapple Bomber de Takashi sobre Riiita.

2. Special Tag Match: Hideki Suzuki y Shujui Kondo vs. Punch Tominaga y Seigo Tachibana – finalizó sin decisión (7:08).

3. Special Eight Man Tag Match: Dragon Kid, Dragon Dia , Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a Yuki Yoshioka , Ryoya Tanaka , MUSASHI y Seiki Yoshioka (11:57) con una Reptilian Rana de Dia sobre Seiki.

4. Special Singles Match: Mochizuki Jr. venció a Ryo Inoue (8:50) con un German Suplex Hold.

5. Madoka Kikuta, Kota Minoura y ISHIN vencieron a «Mr. Saito» Naruki Doi, Jun Saito y Ryo Saito c/ Rei Saito (11:13) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Doi.

6. YAMATO, Kento Miyahara y Yuma Aoyagi vencieron a Shun Skywalker, Homare y Yuma Anzai (16:48) con la Gallaria de YAMATO sobre Homare.