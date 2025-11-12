Que Chris Jericho deje AEW para volver a WWE resultaría entendible. Los luchadores van y vienen, en una dinámica que se remonta a antes de que el propio Jericho naciera. Cuando se cumplen ciclos lo lógico es abrir nuevos en otros lugares, a excepción de contados casos de luchadores que sólo han conocido una empresa y deciden colgar allí las botas. Pero Jericho nunca ha sido precisamente un «one club man».

Como tampoco nadie podría decir que el veterano canadiense no ha hecho todo lo posible por ayudar a AEW en estos últimos seis años, desde el primer día en que la promotora fue presentada al mundo. Se habla a menudo de Kenny Omega, Jon Moxley o Sting, pero probablemente el talento más importante en la historia de la casa Élite es «Le Champion».

► El juego de los bandos

Por el momento, Chris Jericho no ha querido pronunciarse sobre su futuro, pero cierto comentario durante la más reciente edición de su podcast, ‘Talk Is Jericho’, es ya para muchos seguidores el indicio definitivo de que vuelve a estar en el bando de WWE, al elogiar así el trabajo hecho por TNA con Bound For Glory 2025.

«Se veía enorme la cantidad de público. Se veía enorme. Era un público al nivel de WWE. El lugar estaba abarrotado. Lo estaba viendo y, no digo nada extraordinario, pero comparándolo con cómo se veía Dynamite cuando estuvieron en la ECW Arena, que parecía unas grabaciones de Tony Condello [fundador de la promotora canadiense West Four Wrestling Alliance]… Lo siento, eso parecía. TNA lució como la segunda promotora del mundo, y fue increíble. Y la presentación fue increíble».

Todo, cuando Jericho nunca ha competido para TNA. Sin embargo, hoy día hablar de esta empresa equivale prácticamente por extensión a hablar de WWE, dada la estrecha alianza que mantienen, con el rumor de que TKO incluso estaría detrás de la búsqueda de un nuevo acuerdo televisivo para iMPACT! en pos de torpedear AEW Dynamite.