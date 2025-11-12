Shun Skywalker reta a Kento Miyahara por la Triple Corona

Shun Skywalker, super estrella de Dragon Gate, desafió a Kento Miyahara, monarca máximo de All Japan Pro Wrestling, por la Triple Corona.

► Shun Skywalker apunta al máximo cetro de AJPW

Esto sucedió durante la función que se efectuó en el Shinjuku FACE donde se celebraron los 25 años de carrera profesional de Naruki Doi.

Ambos luchadores participaron en la gran estelar de la función que agotó sus boletos. El espectáculo contó con la participación de luchadores de Dragon Gate y AJPW, empresas con las que el festejado ha luchado mayormente.

El combate estelar fue una lucha de tercias donde el Campeón de la Triple Corona, Kento Miyahara, se alió con YAMATO y Yuma Aoyagi, quienes se impusieron al combinado de PSYPATRA (Shun Skywalker y Homare), quienes se reforzaron con Yuma Anzai. YAMATO le dio la victoria a su equipo al aplicar la Gallaria a Homare.

Tras el duelo, Shun Skywalker se encaró con Kento Miyahara y lanzó su desafío por el cetro máximo de AJPW:

¿Crees que puedes simplemente irte después de esta lucha? ¿Crees que te libraste de un combate con Shun Skywalker? ¿Entiendes a lo que me refiero? Entrégame esos tres títulos que tienes. Desafortunadamente, la situación no es la adecuada para que yo pueda disputar los tres títulos ahora mismo. Así que entrégale uno a Shun Skywalker.

Entonces Kento Miyahara tomó el micrófono y respondió, admirando el arrojo de Skywalker:

Investigué y vine hoy. Tu presentación con el micrófono fue larga y excelente. Dio en el clavo. En este mundillo, que Kento Miyahara diga que tu presentación con el micrófono es excelente es algo grandioso. Como dijiste, espero enfrentarte en el ring cuando se dé la oportunidad.

Sin duda alguna, una lucha por la Triple Corona entre ambos gladiadores sería memorable y no se descarta que en algún momento, pueda ser confirmada.

Más tarde, Skywalker escribió en sus redes sociales, en una publicación donde se veía una parte de la lucha, donde alternaban él y Yuma Aoyagi:

Kento Miyahara, campeón de la Triple Corona, ven a donde está Shun Skywalker. Yuma Aoyagi, tú no vengas.