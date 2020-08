AJ Styles: "Lo que hicimos en SmackDown no fue indirecta para AEW"

Como ya les reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el recordado Abyss apareció en SmackDown el pasado 15 de agosto haciendo un papel muy diferente al de monstruo dentro del ring. Sirvió para ser Joseph Park o Chris Park, su versión "normal" de él mismo. Sin embargo, en redes sociales se empezó una loca teoría de que WWE quiso utilizar ese segmento para enviarle una indirecta a AEW y sus directivas.

► AJ Styles habla sin pelos en la lengua

En la más reciente edición de su programa de vídeojuegos quincenal en Twitch, AJ Styles, quien estuvo involucrado en el segmento, salió a desmentir que hubiera sido alguna especie de ataque hacia AEW.

"Así que hubo un segmento con Joseph Park haciendo estadísticas y análisis en SmackDown, y en alguna parte se dijo: 'AJ Styles, de WWE, lanzando una indirecta a AEW porque están haciendo eso de los rankings de luchadores y está el tema de los ratings'. Y yo solamente estaba como: '¿Qué?' Esa es la cosa más tonta que he escuchado... A ver, ¿por qué haríamos algo así?...

"Siento que tal vez la información que estaban obteniendo de quienquiera que fuera que la haya filtrado a las páginas de Internet, y todo eso, pero esa persona simplemente ya no está en WWE. Sólo está inventando cosas. No fue una indirecta. Fue una historia, y no tuvo nada que ver con Tony Khan".

Hay que decir que AJ tampoco tuvo la información correcta, pues él cree que lo que estaba desmintiendo había sido un reporte, cuando en realidad fue una columna de opinión de Riju Dasgupta en Sportskeeda.

