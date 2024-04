AJ Styles esperaba tener problemas con CM Punk

El regreso de CM Punk en el último Survivor Series resonó en el mundo de la lucha libre profesional, y aunque fue uno de los acontecimientos más esperados de los últimos años, no estuvo alejado de la polémica. De hecho, ni Seth Rollins ni Drew McIntyre reaccionaron de buena manera, aunque otros como Randy Orton, aplaudieron su regreso justo en el mismo instante en que ocurrió.

► AJ Styles quiere competir con CM Punk en el ring

Durante las festividades/convención de ‘WWE World’, The Ringer Wrestling Show grabó una sesión con AJ Styles, a quien se le preguntó sobre el regreso de CM Punk a la WWE. The Phenomenal One mencionó sus estrechos vínculos con personas de AEW y confesó que anticipaba algunas fricciones cuando Punk regresara a la WWE. Sin embargo, Styles resaltó que en realidad ha sido todo lo contrario de lo que proyectó, y expresó su entusiasmo por participar en un combate emocionante con Punk en el ring, enfatizando su deseo de mostrar de lo que son capaces de hacer.

“Quiero decir, si sabes algo sobre A.J. Styles y CM Punk, sabrías que realmente no nos importamos el uno al otro. Pero si quieres que arruine todo lo que crees saber, puedo… El desempeño pasado predice el comportamiento futuro. Algunos en AEW son mis mejores amigos, los amo, confío en ellos, los conozco y esperaba un problema cuando él vino aquí y me equivoqué. El chico parece feliz de estar aquí. Parece un tipo con el que me gustaría subir al ring y derribar la casa con él”.