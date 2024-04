CM Punk y Randy Orton recuerdan: «¡Nos odiábamos!»

Dicen que el tiempo lo cura todo y el momento compartido entre CM Punk y Randy Orton que traemos ahora a SÚPER LUCHAS es un buen ejemplo de ello cuando recordamos la ardiente rivalidad que tuvieron en la WWE en 2011 cuando el «Best in the World» impidió a «The Viper» ganar el Campeonato WWE en Royal Rumble y perdió ante él en WrestleMania 27 y vemos a continuación que en 2024 sus problemas son cosa del pasado y pueden reírse de lo que vivieron juntos entonces.

► CM Punk y Randy Orton

Orton: «¿Fue esto cuando tú y yo chocamos en Boston?».

Punk: «Oh, hermano. Estaba interesado en ver cuánto querías hablar al respecto. Nos odiábamos«.

Orton: «No creo que nos odiáramos«.

Punk: «Tal vez un poco».

Orton: «El odio es una palabra fuerte. Nunca te odié. Creo que yo era del tipo de persona que tenía un personaje en el backstage, y estaba tratando de vivir mi vida en el backstage… Creo que era solo una persona insegura… ¿entiendes a lo que me refiero? Luego estaba hablando con Arn [Anderson], y como, ‘Maldito Punk’, y tú estás como, ‘Oye, hijo de p*ta, estoy aquí mismo. Dilo en mi cara’. Yo estaba como, oh, hombre. No esperaba que dieras vuelta a la esquina mientras te estaba enterrando [Risas]«.

Punk: «[Risas, abraza a Orton] Esto es increíble».

Punk: «Tú y yo, dices que el odio es una palabra fuerte, pero no nos llevábamos bien».

Orton: «Ambos éramos nuestros peores enemigos, tal vez en un momento«.

Punk: «100%«.

Orton: «Tenía otros demonios y cosas así».

Punk: «Pero creo que mucho de eso es porque probablemente somos muy, muy similares. Creo que debido a eso, creo que creamos algo de magia«.

Punk: «Me están diciendo que soy el número uno en el Rumble, así que tengo que irme. Corro hacia el vestuario, meo, agarro mis bebidas energéticas, y estoy corriendo de vuelta por el pasillo. Luego, por el pasillo, cerca de Gorilla, te veo. Tienes la espalda hacia mí, y estás hablando con Arn, y estás gesticulando, estás señalando a tu cara. Estoy como, ‘¿Qué, qué está haciendo?’ Camino detrás de ti, y Arn está tratando de darte la pista, y recuerdo que Chavo [Guerrero] lo vio pasar, y Chavo solo dijo, ‘Oh, palomitas, voy a ver esto’. Estaba como, ‘¿Qué demonios, hombre? ¿Dijiste que no te entendía?’ [Risas] Se convirtió en esta cosa. Yo estaba como, ‘J*dete'».

Orton: «Recuerdo que tan pronto como te acercaste y me di la vuelta, miré, Arn estaba [risas], ya estaba en la cafetería. Recuerdo exactamente dónde sucedió también».

Punk: «Nunca vi a Arn moverse tan rápido».

Orton: «Estaba justo donde irías a Gorilla. La cafetería está por aquí, así que eso se desarrolla».