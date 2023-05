AJ Styles compara los liderazgos de Vince McMahon y Triple H

AJ Styles está en los últimos años de su carrera, y tras superar lo que ha sido su lesión más prolongada, se prepara para una oportunidad titular cuando se enfrente a Seth Rollins en Night of Champions, con el Campeonato Mundial Peso Completo WWE en juego. Desde su debut en Royal Rumble 2016, The Phenomenal One se ha hecho de un nombre dentro de la empresa más grande de lucha libre, de la misma manera que lo hizo fuera de ella, y que precisamente llamó la atención de Vince McMahon en su momento.

► AJ Styles analiza su carrera en WWE

Desde su debut en 2016, AJ Styles se ha mantenido como una destacada estrella del elenco principal (no necesitó pasar por NXT), tanto bajo el liderazgo creativo de Vince McMahon como, más recientemente, bajo el mando de Triple H. “The Phenomenal One” fue entrevistado recientemente por Inside The Ropes para hablar sobre su situación actual en su carrera como luchador, comparando la forma de trabajar de ambos.

“Hablé con Terry Taylor primero… pero Triple H fue quien puso las cosas en marcha. No siento que sea un gran cambio, ya sea Triple H o Vince McMahon, las órdenes están llegando y quiero asegurarme de que obtengan lo que quieren“.

AJ Styles agregó que, si bien entiende que algunos detrás del escenario pueden sentir el contraste entre Vince McMahon y Triple H, en última instancia, mantiene su mente en su rendimiento en el ring cuando está de gira, resaltando que su familia sigue siendo lo más importante para él.

“La lucha libre es mi trabajo y amo mi trabajo, pero no es mi vida. Mi familia es en torno a lo que gira mi vida”.