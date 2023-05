Volvemos una vez más a la conversación sobre la posibilidad de que los hijos de una Superestrella de la WWE sigan sus pasos, en esta ocasión con AJ Styles como protagonista. Y es que recientemente le preguntaron por ello al Phenomenal One en Inside the Ropes. Y sí, está abierto a esa opción, aunque señala que no era así hace unos años.

> La nueva generación de los Styles

“Él [uno de sus hijos] está persiguiendo su sueño de béisbol. Así que todavía le queda un año más de escuela secundaria y luego irá a la universidad y jugará al béisbol allí. Pero veremos dónde termina eso. No es para todos y él tiene más potencial que yo para hacer cosas más grandes de las que hice, pero puede llegar a un punto en el que digan: ‘Bueno, esto no funcionó, eso no funcionó. Papá, ¿te importaría entrenarnos?’. Y si eso llega a ese punto, no me importaría hacerlo.

“Creo que donde estamos en WWE y otros lugares, es un mejor ambiente que nunca. No todo es alcohol y drogas. No digo que no siga siendo así hasta cierto punto, pero no es como era antaño. Creo que es un mejor ambiente para que los niños tengan un futuro haciendo algo que disfrutan. Si mis hijos quieren hacerlo. Hace 15 años, diría absolutamente que no, pro ahora es diferente, no me importa tanto”.

¿Crees que AJ Styles ganará el título en Night of Champions?