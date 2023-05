Dominik Mysterio comparte detalles sobre su tiempo en prisión

Dominik Mysterio fue llevado a prisión debido a su comportamiento en la Navidad de 2022. ¿Cómo vivió su experiencia encarcelado? El joven guerrero dio respuesta a esta pregunta mientras hablaba recientemente en G-Moiny, en la misma entrevista en la que fantaseaba con sus ambiciones titulares en la WWE, apuntando a Gunther, el actual Campeón Intercontinental, y señalando que Finn Bálor y Damian Priest pueden encaminarse al Campeonato Indiscutible de Parejas. Pero volvamos a los barrotes que lo tenían retenido.

> Cuando Dominik Mysterio fue encarcelado

“Me apoyaron mucho [los demás integrantes del Judgment Day]. Recuerdo el día en que me llevaron, Mami estaba allí, ella fue la primera llamada telefónica que hice. Estaba allí para rescatarme. Pasé un par de horas allí y no fue un buen momento para mí. Después de que logré salir, se aseguraron de cuidarme. Mami tenía comida para mí, ropa limpia, se aseguró de que me cuidaran. Priest se aseguró de que nadie se metiera conmigo. Finn me proporcionó mantes y sábanas porque estaba muy incómodo. Todos se aseguraron de que estuviera cuidado”.

Entendemos que Dom Dom no quiere volver a la cárcel pero no olvidemos que no hace mucho hablaba de prender fuego a la casa de su familia:

“Hay un día festivo para todo. Honestamente, solo depende de su disponibilidad. Si Rhea está disponible, entonces ella suele ser la que me avisa porque no quiero ser parte de mi familia. Ella dice: ‘Sabes qué, vamos a intentarlo’, y cuando no funciona, ya sabes, has visto los resultados. Para el Día de San Valentín, Rhea y yo tuvimos algunas cosas especiales planeadas. Tal vez para el 4 de julio, nos detendremos y tal vez prenderemos fuego a la casa. ¿Quién sabe?”.

