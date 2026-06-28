Forbidden Door: Maika venció a Skye Blue

La última plaza para el combate Survival of the Fittest por el Campeonato TBS estuvo en juego cuando Skye Blue se enfrentó a Maika en un duelo con importantes implicaciones para la división femenil.

► Momentos clave

La ganadora, que resultó ser Maika, sorpresivamente, obtuvo el sexto y último cupo para unirse al combate que definiría a la próxima retadora al título.

Skye Blue buscó aprovechar esta oportunidad para acercarse, una vez más, al oro en AEW, además de continuar la rivalidad entre Triangle of Madness y STARDOM.

Por su parte, Maika intentó representar con orgullo a la empresa japonesa NJPW y demostrar que podía frenar el impulso de su rival en un escenario internacional.

Con un lugar en uno de los combates más importantes de la semana en juego, ambas luchadoras salieron decididas a conseguir una victoria que podría cambiar el rumbo de sus respectivas carreras.

La lucha empezó con toma de réferi; luego, Maika logró con tacleada de hombro atacar a su rival y empezar a dominarla.

Maika intentó un súplex vertical, pero recibió una rodada a espaldas y casi pierde; luego, le dieron varios antebrazos a la cara en el esquinero.

Blue le bajó las sogas a Maika, quien salió del ring y luego recibió una patada en el pecho, pero Maika evitó un Frankensteiner y azotó duro contra la ceja del ring de espaldas a Skye.

Maika luego le hizo palanca al brazo a Blue, y la lastimó, pero Skye luego la mandó de cabeza contra la protección del esquinero y le dio tremenda patada a la cara y la cuenta llegó a dos.

Skye le castigó la cara pisoteando a Maika en el esquinero y con una desnucadora giratoria casi logra la victoria.

Más adelante, Maika reaccionó y logró mostrar buenas movidas, hasta un death valley driver, y con eso venció sorpresivamente a Skye Blue.