Forbidden Door: Daniel García venció a Drilla Moloney

La primera lucha del Buy In o Pre Show del PPV AEW Forbidden Door 2026 fue una lucha no anunciada entre Daniel García de The Death Riders ante Drilla Moloney de Unbound Co.

► Momentos clave

La lucha empezó como trámite, con toma de réferi y luego, Drilla bajó del ring a García y lo metió entre los fans de ringside dándole varios raquetazos al pecho.

Moloney metió al ring a su rival, quien no lo dejó volver con un buen derechazo.

Luego, lo arrojó contra las escaleras metálicas y le hizo una barrida a la pierna, para sentarlo en una silla en ringside y darle varios derechazos a la cara.

García luego corrió varios metros para rematarlo con potentes patadas voladoras que enloquecieron a los fanáticos en ringside.

García distrajo al réferi y Marina Shafir luego ahorcó en el esquinero a Moloney con impunidad; luego, García dominó con varias llaves a su rival.

García luego le hizo ankle lock a su rival, quien reaccionó con una rodada a espaldas y casi gana.

Con un powerbomb, García quedó en aprietos y casi es derrotado. Luego, García logró liberarse de una llave de Drilla.

Sin embargo, de manera sorpresiva, Drilla Moloney evitó un rodillazo volador de Daniel García y logró rematarlo con una variante de martinete para llevarse la victoria.