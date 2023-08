AEW tiene interés en Mariah May

Pese a realizar un gran prueba con WWE allá por 2019, la empresa rechazó hacerse con los servicios de Mariah May, según la propia gladiadora reveló bajo entrevista en 2021.

«Acabé de hacer tres luchas en el ‘tryout’ y me dijeron algo así como: ‘Tienes las herramientas, simplemente obtén la experiencia. Simplemente queremos verte salir allá afuera y que aprendas a trabajar mejor’. Eso fue todo lo que me dijeron. «Y bueno, ya sabes, quiero hacer algunas cosas por mí misma, como poder llegar a luchar internacionalmente y hacerme un nombre por mi cuenta. Recuerdo que justo antes de la cuarentena, realmente me encantaba estar de viaje. «Creo que a veces la gente de la lucha libre habla de ello como si fuera una parte horrible, pero, tal vez eso simplemente hace mejor la lucha libre. No lo sé. Al menos para mí ha sido así, he disfrutado mucho viajar estando en la carretera, ir de lado a lado y hacer siete shows seguidos».

Y May está haciéndose un nombre. La británica ha conseguido destaparse como uno de los nuevos talentos más destacados de Stardom durante 2023, donde ya sabe lo que es portar un título, el Campeonato Goddesses, junto a Mina Shirakawa, como parte del Club Venus.

► Mariah May, ¿cerca de Wembley?

Y después de todo, May podría acabar trabajando para la competencia de WWE, AEW. Fightful informa ahora que el buen trabajo de May en Japón no ha pasado desapercibido en la casa Élite, y esta se encontraría en posición preferente a la hora de contratar a la luchadora, si bien se dice que también McMahonlandia estaría interesada en ella.

El pasado día 7, May anunció el cierre de su espacio en Big Cartel; gesto que puede interpretarse como indicio de su firma con WWE, pues el gigante estadounidense no suele permitir que sus talentos vendan mercancía motu proprio. No obstante, en las últimas horas, May ha sugerido que pronto competirá por el Campeonato Artist of Stardom, además de promocionar las próximas fechas de eventos de la promotora nipona.

Y al mismo tiempo, May quiso compartir el «gameplay» de un seguidor donde su avatar virtual aparece luchando en un evento con el logo de AEW All In. «The Hardcore Barbie» no quiere que sus seguidores descarten nada.