¿AEW tiene miedo de sacar a Adam Cole de la TV?

Adam Cole está recuperándose de una lesión pero continúa apareciendo en la televisión de AEW semanalmente. Por ejemplo, esta semana apareció en Dynamite para compartir un segmento con Roderick Strong, Matt Taven y Mike Bennett en casa de The Master of the Backbreaker, que también está lastimado, aunque en su caso es kayfabe. Fue una situación controvertida debido a un fallo de sonido pero en lo relativo a la narrativa All Elite sirvió para continuar con la amistad de los dos exCampeones Mundiales de ROH, en la que también entra MJF.

Not only does Roderick Strong have a special gift for Adam Cole, he has a special request for him as well…

Watch the 4th Anniversary of #AEWDynamite LIVE on TBS!@roderickstrong | @AdamColePro pic.twitter.com/wRocO6rfZd

— All Elite Wrestling (@AEW) October 5, 2023